"Путин опасней коронавируса": Порошенко призывает власть "не молчать"

Новости Украины:Порошенко считает Путина большей опасностью для Украины, чем коронавирус.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко отмечает опасность заявлений президента РФ Владимира Путина об Украине и украинцах и что она значительно выше, чем опасность распространения нового китайского коронавируса в стране.

"Владимир Путин - очень опасный враг Украины… Чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в пятницу, комментируя обнародованное в четверг интервью Путина российским СМИ.

"Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним - один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата. Это означает только одно - Украине жизненно необходимы собственные армия, собственный язык и своя церковь. Значит, мы все сделали правильно", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Он выразил сожаление, что действующая украинская власть "погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина". "Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - резюмировал Порошенко.