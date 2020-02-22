Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные

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Суббота, 22.02.2020
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08:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В субботу в Украине будет солнечно, а на воскресенье прогнозируют дождь.

В ближайшие сутки, 22 февраля, в Украине сохранится теплая и спокойная погода, осадки маловероятны, но уже в последующие два дня характер погоды изменится: ожидается усиление ветра, особенно в понедельник, и везде пройдет дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в восточных, ночью и в прикарпатских областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, местами туман.

Карта осадков 22 февраля

Ветер преимущественно южный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 22 февраля

Прогноз погоды на субботу, 21 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +5...+7

  • Львов – +6...+8

  • Ивано-Франковск – +5...+7

  • Тернополь – +5...+7

  • Черновцы – +5...+7

  • Хмельницкий – +5...+7

  • Луцк – +5...+7

  • Ровно – +5...+7

  • Житомир – +5...+7

  • Винница – +6...+8

  • Одесса – +6...+8

  • Николаев – +5...+7

  • Херсон – +4...+6

  • Симферополь – +4...+6

  • Кропивницкий – +5...+7

  • Черкассы – +5...+7

  • Чернигов – +5...+7

  • Сумы – +4... + 6

  • Полтава – +4...+6

  • Днепр – +5...+7

  • Запорожье – +3...+5

  • Донецк – +2...+4

  • Луганск – +2...+4

  • Харьков – +4...+6

  • Киев – +5...+7

Погода 22 февраля

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Карпатах - ночью снег, днем без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 1-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 22 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 12,7 градусов выше ноля в 1990 году, а самая низкая - ночью на отметке 25,0 градусов мороза в 1929 году.

Погода 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с.

22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° тепла; днем 2-7° тепла, в Прикарпатье и Одесской области до 10°.

В Киеве - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Выходные, Февраль.
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