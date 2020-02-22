Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные

В ближайшие сутки, 22 февраля, в Украине сохранится теплая и спокойная погода, осадки маловероятны, но уже в последующие два дня характер погоды изменится: ожидается усиление ветра, особенно в понедельник, и везде пройдет дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу в восточных, ночью и в прикарпатских областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, местами туман.
Карта осадков 22 февраля
Ветер преимущественно южный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с.
Карта ветров 22 февраля
Прогноз погоды на субботу, 21 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4... + 6
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +4...+6
Киев – +5...+7
Погода 22 февраля
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.
В Карпатах - ночью снег, днем без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 1-3° мороза.
В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 22 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 12,7 градусов выше ноля в 1990 году, а самая низкая - ночью на отметке 25,0 градусов мороза в 1929 году.
Погода 23 февраля
В воскресенье, 23 февраля, ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° тепла; днем 2-7° тепла, в Прикарпатье и Одесской области до 10°.
В Киеве - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.