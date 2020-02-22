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Офис Генпрокурора открыл первое дело по факту кнопкодавства

Офис Генпрокурора открыл первое дело по факту кнопкодавства
04:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Офис генпрокурора открыл дело по факту неличного голосования нардепа Украины.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство в связи с неличным голосованием народного депутата Украины.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

«Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом введена в действие новелла Уголовного кодекса относительно ответственности народных депутатов за неличное голосование.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата ГБР.

Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании

Напоминаем, 13 января Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Прокуратура, ВР, Нардеп, Генпрокурор, Кнопкодав.
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