Офис Генпрокурора открыл первое дело по факту кнопкодавства

Новости Украины:Офис генпрокурора открыл дело по факту неличного голосования нардепа Украины.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство в связи с неличным голосованием народного депутата Украины.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

«Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом введена в действие новелла Уголовного кодекса относительно ответственности народных депутатов за неличное голосование.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата ГБР.

Напоминаем, 13 января Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.