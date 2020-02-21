Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании

Новости Украины:В Верховной Раде сегодня зификсировали нового "беспартийного" депутата-кнопкодава.

В Верховной Раде Украины на сегодняшнем пленарном заседании зафиксировали нового "беспартийного" нардепа-кнопкодава - Владислава Поляка.

Об этом сообщют в Twitter инициативы по общественному контролю прозрачности, подотчетности и открытости политиков и политических партий "ЧЕСНО".

"В Верховной Раде новый кнопкодав, нардеп Владислав Поляк. И он - первый претендент на уголовную ответственность за кнопкодавство", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, что сегодня парламентарии продолжали рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли.

У Верховній Раді - новий кнопкодав, нардеп Владіслав Поляк.

І він - перший претендент на кримінальну відповідальність за кнопкодавство.https://t.co/f8KCSqIWUn pic.twitter.com/WxCYUh4Ae6 — ЧЕСНО (@chesno_movement) February 21, 2020

Закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование вступил в силу 16 января 2020 года.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.