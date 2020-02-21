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Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании

Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании
18:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Верховной Раде сегодня зификсировали нового "беспартийного" депутата-кнопкодава.

В Верховной Раде Украины на сегодняшнем пленарном заседании зафиксировали нового "беспартийного" нардепа-кнопкодава - Владислава Поляка.

Об этом сообщют в Twitter инициативы по общественному контролю прозрачности, подотчетности и открытости политиков и политических партий "ЧЕСНО".

"В Верховной Раде новый кнопкодав, нардеп Владислав Поляк. И он - первый претендент на уголовную ответственность за кнопкодавство", - говорится в сообщении.

Зеленский: "Против земельной реформы и эвакуированных из Китая протестовали те же люди"

Как сообщалось, что сегодня парламентарии продолжали рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли.

Закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование вступил в силу 16 января 2020 года. 

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Верховная Рада, Киев, Украина, ВР, Рада.
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