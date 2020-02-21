Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании

В Верховной Раде Украины на сегодняшнем пленарном заседании зафиксировали нового "беспартийного" нардепа-кнопкодава - Владислава Поляка.
Об этом сообщют в Twitter инициативы по общественному контролю прозрачности, подотчетности и открытости политиков и политических партий "ЧЕСНО".
"В Верховной Раде новый кнопкодав, нардеп Владислав Поляк. И он - первый претендент на уголовную ответственность за кнопкодавство", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, что сегодня парламентарии продолжали рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли.
У Верховній Раді - новий кнопкодав, нардеп Владіслав Поляк.
І він - перший претендент на кримінальну відповідальність за кнопкодавство.https://t.co/f8KCSqIWUn pic.twitter.com/WxCYUh4Ae6
— ЧЕСНО (@chesno_movement) February 21, 2020
Закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование вступил в силу 16 января 2020 года.
Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.