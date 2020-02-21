Зеленский: "Против земельной реформы и эвакуированных из Китая протестовали те же люди"

Новости Украины:Президент Украины заявил, что против рынка земли и эвакуированных из Китая протестовали одни и те же люди.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что те же люди, которые агитировали против земельной реформы, протестовали по возврату эвакуированных из Уханя украинцев на родину.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ после церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов, передает АП.

Так, Президент заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку.

"Наилучшие условия были подготовлены в четырех местах. Одно из них - в Тернопольской области. Вы знаете, что там было. К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу и не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает. Это не только из-за людей. Я думаю, что простые люди к этому не имеют отношения. В некоторых городах была политическая поддержка этой псевдоакции", - сказал Зеленский.

Глава государства также выразил уверенность, что вскоре правоохранители установят обстоятельства акций протеста и их возможно спланированный характер.

"Я думаю, что мы тоже очень скоро увидим, что люди как на агитации против земельной реформы, так и против того, чтобы мы наших граждан видели в Украине, будут совпадать", - добавил Президент.

Как сообщалось ранее, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.