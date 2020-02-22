Освобожденных из ОРДЛО выписали из больницы

Новости Украины:С медучреждения выписали 39 украинцев, которых освободили из ОРДЛО перед Новым годом.

По состоянию на 21 февраля из госпиталя ветеранов войны "Лесная поляна" были выписаны 39 пациентов из группы освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами, состоявшегося 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна" Минздрава Украины.

"По состоянию на 21 февраля 2020 года пролечено и выписано 39 пациентов из 40-ка. Первый человек из группы освобожденных из плена, приехавший в "Лесную поляну" в день освобождения, 29 декабря. Позже, с начала января к нам в госпиталь перевели 39 человек с клинической больницы "Феофания", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что к сотрудничеству по реабилитации были привлечены общественные организации, имеющие наибольший опыт в работе именно с освобожденными из плена и переселенцами с Донбасса.

Также в госпитале отметили, что учреждение здравоохранения обеспечило надлежащее лечение и оздоровление группе из 40 человек в течение 26-28 дней.

"Стоит отметить, что обычный срок реабилитации для ветеранов в нашем заведении за государственный счет - 18 дней. Но, учитывая обстоятельства, этот срок для каждого освобожденного был продлен максимально. Первым фактором для такого срока пребывания была необходимость в качественной и самой большой психологической поддержке в первый месяц свободной жизни", - отметили в госпитале.

Напомним, в Минэкономики прогнозируют рост ВВП страны почти на 4% на 2020 год.