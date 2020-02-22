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Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая

Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
18:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине власти не исключают еще одну эвакуацию граждан из Китая, в случае достаточного количества заявок.

При условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.

Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает  МВД Украины.

"Антон Геращенко добавил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", - сообщили в пресс-службе.

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По словам Геращенко, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. "Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - добавил Геращенко.

Как сообщалось ранее, сейчас в полиции готовятся подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. В общем возбуждено 5 уголовных статей - перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни. 

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

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Украина, Китай, Самолет, Эвакуация, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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