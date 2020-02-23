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У китаянки, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы вируса не обнаружены

У китаянки, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы вируса не обнаружены
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:У гражданки Китая, которая ехала поездом "Киев-Москва", симптомов коронавируса не обнаружено.

Симптомов нового короновируса у гражданки Китая, которая ехала поездом "Киев-Москва", не обнаружено, сообщил сайт правительственного портала.

"Исследования образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом "Киев-Москва", показали, что она не инфицирована новым коронавирусом. Об этом по официальным каналам Национальный координатор ММСП Российской Федерации сообщил Центра общественного здоровья Украины", - говорится в сообщении.

В частности, не инфицированы также 11 украинцев и два украинских борт-проводника, ехавших в том же вагоне.

Отмечается, что отцепленный вагон с пассажирами ночью 22 февраля отправили в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.

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Украина, Китай, Поезд, РФ, Коронавирус.
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