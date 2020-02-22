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Суббота, 22.02.2020
Больная китаянка на поезде "Киев-Москва": украинцы возвращаются домой
Больная китаянка на поезде "Киев-Москва": украинцы возвращаются домой
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Больная китаянка на поезде "Киев-Москва": украинцы возвращаются домой

Больная китаянка на поезде "Киев-Москва": украинцы возвращаются домой
21:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: УЗ

Новости Украины:Украинцы с поезда "Киев-Москва", в котором обнаружили больную китаянку, возвращаются домой.

Все украинцы с поезда "Киев-Москва", находившиеся на обсервации в России, возвращаются домой.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Отмечается, что исследование образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом "Киев-Москва", показало, что она не инфицирована новым коронавирусом. Об этом по официальным каналам Национальный координатор Международных медико-санитарных правил (ММСП) Российской Федерации уведомил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Следовательно, одиннадцать украинцев, которые путешествовали в том же вагоне, что и гражданка КНР, и два бортпроводника-украинца, которые обслуживали этот вагон, также не являются инфицированными", - подчеркнули в департаменте.

Отцепленный вагон с пассажирами сегодня, 22 февраля, ночью был отправлен в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.

В течение всего времени Посольство Украины в Москве предоставляло украинцам всю необходимую помощь, в частности, горячее питание.

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Как сообщалось ранее, вчера, 21 февраля, пассажирку поезда № 6 "Киев – Москва", гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания сняли с поезда на железнодорожной станции Суземка (РФ). Вагон, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции Брянск, основной состав прибыл в Москву.

По данным Госпогранслужбы Украины, в вагоне, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек: 13 граждан Украины, в том числе двое проводников, 6 граждан РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

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В ГПСУ сообщали, что китаянку разместили в одном из медучреждений, а вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, - в обсервации, но неизвестно где.

По результатам лабораторного исследования, COVID-19 у гражданки КНР не подтвержден.

Сегодня, 22 февраля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на границе всех украинцев с поезда "Киев-Москва" будут проверять медики.

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Украина, Россия, Поезд, Киев-Москва, Коронавирус.
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