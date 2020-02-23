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Срок инкубации коронавируса: в МОЗ не стали пересматривать длительность карантина в "Новых Санжарах"

Срок инкубации коронавируса: в МОЗ не стали пересматривать длительность карантина в "Новых Санжарах"
17:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Минздрав не будет менять срок обсервации для эвакуированных из Китая.

Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев составит 14 дней.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос журналистов о якобы длительном инкубационном периоде коронавируса, Ляшко сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Под личным контролем Зеленского: ФК "Шахтер" готовит самолет для эвакуации украинцев из Китая

Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине, где людей разместили для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

В ходе проведенных обследований ни у одного из эвакуированных из Китая не выявлены признаки заражения коронавирусом.

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Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Новые Санжары.
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