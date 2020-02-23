Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Украинцы в карантине: в Минздраве рассказали об усиленных мерах безопасности в "Новых Санжарах"
Украинцы в карантине: в Минздраве рассказали об усиленных мерах безопасности в "Новых Санжарах"
"Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
"Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
Манчестер Юнайтед взял убедительный реванш в Уотфорда за поражение в первом круге (Видео)
Манчестер Юнайтед взял убедительный реванш в Уотфорда за поражение в первом круге (Видео)
Джамала поведала, что мечтает об идеальной и большой семье
Джамала поведала, что мечтает об идеальной и большой семье

Больная иностранка в "Новых Санжарах": в Минздраве рассказали о состоянии здоровья

Больная иностранка в "Новых Санжарах": в Минздраве рассказали о состоянии здоровья
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:У Скалецкой рассказали о состоянии иностранки, которой вызывали "скорую" в "Новые Санжары".

Состояние иностранной гражданки, которой в обсервации в Новых Санжарах понадобилась помощь гастроэнтеролога, стабильное.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось ранее, вчера, 22 февраля, в обсервации в Новых Санжарах иностранной гражданке понадобилась помощь гастроэнтеролога. Женщине вызвали "скорую". Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

Срок инкубации коронавируса: в МОЗ не стали пересматривать длительность карантина в "Новых Санжарах"

20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Виктор Ляшко, Новые Санжары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
02 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
03 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
04 Штормовой циклон: в каких областях резко ухудшится погода
05 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео
Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео
Коронавирус добрался до Ирана, уже восемь человек умерли
Коронавирус добрался до Ирана, уже восемь человек умерли
США ужесточают правила выдачи грин-карт
США ужесточают правила выдачи грин-карт
Масленица 2020: приметы и традиции праздника
Масленица 2020: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь