Больная иностранка в "Новых Санжарах": в Минздраве рассказали о состоянии здоровья

Новости Украины:У Скалецкой рассказали о состоянии иностранки, которой вызывали "скорую" в "Новые Санжары".

Состояние иностранной гражданки, которой в обсервации в Новых Санжарах понадобилась помощь гастроэнтеролога, стабильное.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось ранее, вчера, 22 февраля, в обсервации в Новых Санжарах иностранной гражданке понадобилась помощь гастроэнтеролога. Женщине вызвали "скорую". Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.