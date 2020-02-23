Конкурс на новых прокуроров САП: Холодницкий отчитался о результатах первого этапа

Новости Украины:Завершился первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о завершении первого этапа конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП. Итак, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата", - написал Холодницкий.

По его словам, 59 человек не явились для сдачи теста, однако они будут иметь возможность пройти его 25 февраля, если причина неявки уважительная.

"Успешно этот этап сдали 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальные 100 баллов набрали лишь два кандидата; 95-99 баллов - 61 кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата", - отметил руководитель САП.

Следующий этап отбора - тест на общие способности состоится 29 февраля, добавил Холодницкий.