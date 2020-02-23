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Конкурс на новых прокуроров САП: Холодницкий отчитался о результатах первого этапа

Конкурс на новых прокуроров САП: Холодницкий отчитался о результатах первого этапа
19:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Завершился первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о завершении первого этапа конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП. Итак, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата", - написал Холодницкий.

По его словам, 59 человек не явились для сдачи теста, однако они будут иметь возможность пройти его 25 февраля, если причина неявки уважительная.

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"Успешно этот этап сдали 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальные 100 баллов набрали лишь два кандидата; 95-99 баллов - 61 кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата", - отметил руководитель САП.

Следующий этап отбора - тест на общие способности состоится 29 февраля, добавил Холодницкий.

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Конкурс, САП, Назар Холодницкий.
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