24 февраля - приметы и обряды в День Власия

Традиции на 24 февраля
Власьев день - коровий праздник. Не отмечая этой даты, хозяин имел неосторожность навлечь на своих животных различные беды. В этот день старались угостить скотину, кормили ее вдоволь, ухаживали за животными. В этот день начинались скотские базары - торги. В этот день старались не работать вообще, чтобы уберечь скот от болезней, и совершали обряды для сохранения животных от порчи, сглаза, болезней.
Считалось, что в этот день бушует нечистая сила. Чтобы защититься от нее, необходимо плотно закрыть все печные трубы вьюшками или даже замазать глиной, иногда вьюшки окуривают чертополохом, что не позволяет летающей нечисти проникнуть в дом и набедокурить.
В день памяти святого Власия в каждой семье непременно закалывали какую-нибудь скотину и щедро угощались жарким. Этот обычай увязывался с целесообразностью: зима шла к концу, корма убывали, к тому же и крестьянский стол становился скуднее, лишний скот держать было не резон, да и перед Великим постом следовало подкормиться. Так день Власия получил еще одно название - Спас колотый. Гуляли в этот день широко и весело.
Власьевские морозы, которыми отличается этот день, считаются последними.
Приметы на 24 февраля
Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая по снегу.
Дмитриев день по голу - Святая по голу.
Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги, путь ей ведом - за Прохором следом.
Mopoз запел - санный след оледенел.
Власий днем корове бок нагреет, ночью - рог оборвет (заморозит).
Власий на дворе - весна на горе.
В иную пору мороз обожжет и на Власия до слез.
Пришел Влас - держи рукавицы про запас.
Три утренника (морозных дня) до Власия, да три - после Власия, а седьмой - на день Власия.