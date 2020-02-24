24 февраля - приметы и обряды в День Власия

Новости Украины:24 февраля Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников.

Традиции на 24 февраля

Власьев день - коровий праздник. Не отмечая этой даты, хозяин имел неосторожность навлечь на своих животных различные беды. В этот день старались угостить скотину, кормили ее вдоволь, ухаживали за животными. В этот день начинались скотские базары - торги. В этот день старались не работать вообще, чтобы уберечь скот от болезней, и совершали обряды для сохранения животных от порчи, сглаза, болезней.

Считалось, что в этот день бушует нечистая сила. Чтобы защититься от нее, необходимо плотно закрыть все печные трубы вьюшками или даже замазать глиной, иногда вьюшки окуривают чертополохом, что не позволяет летающей нечисти проникнуть в дом и набедокурить.

В день памяти святого Власия в каждой семье непременно закалывали какую-нибудь скотину и щедро угощались жарким. Этот обычай увязывался с целесообразностью: зима шла к концу, корма убывали, к тому же и крестьянский стол становился скуднее, лишний скот держать было не резон, да и перед Великим постом следовало подкормиться. Так день Власия получил еще одно название - Спас колотый. Гуляли в этот день широко и весело.

Власьевские морозы, которыми отличается этот день, считаются последними.

Приметы на 24 февраля

Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая по снегу.

Дмитриев день по голу - Святая по голу.

Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги, путь ей ведом - за Прохором следом.

Mopoз запел - санный след оледенел.

Власий днем корове бок нагреет, ночью - рог оборвет (заморозит).

Власий на дворе - весна на горе.

В иную пору мороз обожжет и на Власия до слез.

Пришел Влас - держи рукавицы про запас.

Три утренника (морозных дня) до Власия, да три - после Власия, а седьмой - на день Власия.