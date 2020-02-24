Отопительный сезон: в каких областях могут остаться без тепла гораздо раньше

Новости Украины:"Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областных центрах Украины.

Отопительный сезон для многих городов Украины может закончиться раньше запланированного.

Об этом рассказали в пресс-службе НАК "Нафтогаза Украины".

Как отмечается, причиной этого может стать долги по выплатам местных теплокоммунэнерго.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период", - отмечают в "Нафтогазе".

В каких областях Украины могут остаться без тепла раньше запланированного:

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Николаевская область

Киевская область

Луганская область

Запорожская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Херсонская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Если эти предприятия не оплатят хотя бы минимальный платеж, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, уплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.