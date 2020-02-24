Безвиз удвоят: Теперь в Аргентине украинцы смогут дольше оставаться

Срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины увеличивается вдвое, начиная с 14 марта.
Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИДа Украины.
"С 14 марта 2020 года вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
В ДКС отметили, что аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины.
Как сообщалось ранее, Румыния собирается отправить на карантин своих эвакуированных из Италии граждан.