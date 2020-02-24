Безвиз удвоят: Теперь в Аргентине украинцы смогут дольше оставаться

Новости Украины:В Аргентине удвоят строк пребывания украинских граждан с 14 марта.

Срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины увеличивается вдвое, начиная с 14 марта.

Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИДа Украины.

"С 14 марта 2020 года вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

В ДКС отметили, что аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины.

Как сообщалось ранее, Румыния собирается отправить на карантин своих эвакуированных из Италии граждан.