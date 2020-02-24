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Совместные проекты: Украина обсудила с Венгрией либерализацию автоперевозок

Совместные проекты: Украина обсудила с Венгрией либерализацию автоперевозок
12:12 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости Украины:Мининфраструктуры работает над либерализацией автоперевозок между Украиной и Венгрией.

Министерство инфраструктуры Украины работает над либерализацией автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией в ближайшей перспективе.

Об этом заявил министр Владислав Криклий по результатам встречи с госсекретарем по вопросам транспорта Министерства инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци, сообщает "Европейская правда".

Стороны обсудили либерализацию условий выполнения автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией, реализацию совместных инфраструктурных проектов.

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"Украинская строна разработала проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении, которым предусматривается либерализация двусторонних и транзитных грузовых перевозок и нерегулярных пассажирских перевозок. Надо также отвечать требованиям времени - делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозки должны быть заменены удобными электронными сервисами", - сказал Криклий.

Глава министерства также сообщил, что сейчас прорабатывается реализация совместных проектов, направленных на улучшение приграничной транспортной инфраструктуры, в частности, строительство объездной автомобильной дороги г. Берегово и с. Астей до МАПП "Лужники" и мостового перехода в международном-автомобильном пункте пропуска "Захонь - Чоп".

Министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци отметил динамичное развитие сотрудничества между Венгрией и Украиной в области транспортной инфраструктуры и отметил важность сочетания транспортных коридоров обеих стран.

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Украина, Транспорт, Венгрия, Инфраструктура, Автоперевозки.
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