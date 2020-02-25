Гончарук: аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров

Новости Украины:В Украине будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сегодня в связи с тем, что в Италии новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что, фактически, пассажиры, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, они будут проверяться в том же режиме, в котором раньше проверялись только рейсы с азиатского направления. То есть мы, по сути, усиливаем меры безопасности", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник.

Премьер подчеркнул, что в связи с тем, что много граждан Украины находятся в Италии и многие из них приезжают в Украину не самолетами, а автобусами через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, начиная со вторника там также будут предприняты аналогичные меры безопасности.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать, организовать эту работу", - отметил премьер.