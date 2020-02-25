Под ГБР требовали отставки Венедиктовой

Новости Украины:Ирина Венедиктова высказалась за отмену закона о недопущении преследования участников Революции достоинства.

Под Государственным бюро расследования прошел митинг, участники которого требовали отставки руководителя ГБР Ирины Венедиктовой. В частности, активистов возмутила инициатива руководителя ГБР отменить амнистию для участников Революции достоинства.

Как сообщалось, и. о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью lb.ua высказалась за отмену закона о недопущении преследования участников Революции достоинства, поскольку он "препятствует объективно расследовать убийства правоохранителей (во время событий Революции Достоинства - ред.)"

По данным правоохранительных органов, во время Революции достоинства пострадало 2,5 тысячи человек, погибли 78 мирных жителей Украины и 13 правоохранителей.

Верховная Рада 21 февраля 2014 года приняла закон о недопущении преследования участников акций протестов, предусматривающий лишение как уголовной, так и административной ответственности всех лиц, которые были задержаны во время акций протестов.

Ирина Венедиктова была назначена и. о. директора ГБР после освобождения от этой должности Романа Трубы в декабре 2019 года. Она будет возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.