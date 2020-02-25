25 февраля - приметы и обряды в День Алексея

С 25 февраля и в течение трёх дней крестьяне на утренний мороз выставляли зерно, предназначенное для посева. Потом его заносили в теплое место. Было замечено, что после этого семена дают лучший урожай. На мороз также выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки. Люди верили, что выставленные на холод зерно, пряжа и лён заряжаются Божьей силой, потому что именно в этот период Всевышний смотрит с небес на людей.
В народе 25 февраля называли "рыбным днем". На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Ещё в этот день знахари лечили испуг.
В конце февраля на север улетают свиристели. Эти перелетные птицы кочуют на большие расстояния. Летом они питаются насекомыми, а зимой фруктами и ягодами. В народе птичек считали "красавами", не умеющими петь.
Приметы на 25 февраля
Ночью был иней - днем жди снегопада.
Пушистый иней - к хорошей погоде.
Улетают на север свиристели.
Частые туманы в феврале - к дождливому лету.
Луна ночью будто покраснела - жди завтра ветра, тепла и снега.
Много снега - много хлеба, много воды - много травы.
Если дует ветер, а инея нет - быть бурану.