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25 февраля - приметы и обряды в День Алексея
25 февраля - приметы и обряды в День Алексея

25 февраля - приметы и обряды в День Алексея

25 февраля - приметы и обряды в День Алексея
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:25 февраля Православная церковь чтит память Митрополита Алексея – дипломата, государственного деятеля и чудотворца, а также епископа Севастии Мелетия Антиохийского.

С 25 февраля и в течение трёх дней крестьяне на утренний мороз выставляли зерно, предназначенное для посева. Потом его заносили в теплое место. Было замечено, что после этого семена дают лучший урожай. На мороз также выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки. Люди верили, что выставленные на холод зерно, пряжа и лён заряжаются Божьей силой, потому что именно в этот период Всевышний смотрит с небес на людей.

В народе 25 февраля называли "рыбным днем". На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Ещё в этот день знахари лечили испуг.

В конце февраля на север улетают свиристели. Эти перелетные птицы кочуют на большие расстояния. Летом они питаются насекомыми, а зимой фруктами и ягодами. В народе птичек считали "красавами", не умеющими петь.

Приметы на 25 февраля

Ночью был иней - днем жди снегопада.

Пушистый иней - к хорошей погоде.

Улетают на север свиристели.

Знаменательные события в истории: 25 февраля 2020 года

Частые туманы в феврале - к дождливому лету.

Луна ночью будто покраснела - жди завтра ветра, тепла и снега.

Много снега - много хлеба, много воды - много травы.

Если дует ветер, а инея нет - быть бурану.

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Традиции, Приметы, 25 февраля, День Алексея, Алексей рыбный, Мелетей и Алексей.
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