Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались от эвакуации

Новости Украины:Почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину.

Более двух более двух десятков украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, пока не желают эвакуироваться на родину. Об этом "Громадскому радио" сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

"Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", - сообщил Коваленко.

По его словам, на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все они - члены экипажа. Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Посольство, МИД и Минздрав готовы принять меры в случае желания украинцев эвакуироваться с Diamond Princess.

Этот вопрос будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна.

Напомним, 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.

На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.

19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.

По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.