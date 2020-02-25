Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 26 февраля.

Мартинианов день

Святой Мартиниан, чья память отмечается в этот день, — христианский святой, живший в 4-5 веках в Палестине. Согласно преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Не удивительно, что Мартиниан стал считаться укротителем страстей. На Киевской Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Третий день Масленицы — Лакомки

Каждый день Масленичной недели имел свое название, свои традиции и обычаи. Так, третий день, среда, назывался Лакомки (Лакомка), а в некоторых регионах — Скоромная середа или Знобы-бабы.

В среду продолжали ходить в гости к родственникам: в этот день зять приходил на блины к теще. Теща сама готовила угощение для зятя, чтобы продемонстрировать расположение мужу своей дочери. Разумеется, приглашала она и других гостей, но зятю оказывалось особое почтение.

Точнее даже, не зятю, а зятьям: раньше в семьях было много детей, и если у женщины было несколько взрослых дочерей, то и зятьев, соответственно, было несколько. Поэтому теще нужно было привечать и угощать каждого из них, да еще и так, чтобы ни один не остался в обиде.

Прокормить всех зятьев, да еще и других гостей в придачу, было делом нелегким, так что Масленица для семей с большим количеством дочерей была праздником довольно разорительным.

За обильно накрытым праздничным столом пели песни про заботливую тещу, угощающую блинами зятя. В течение всей Масленицы, но на Лакомку особенно, нужно было есть столько, сколько душе угодно (в народе говаривали, "сколько раз собака хвостом махнет").

В деревнях в этот день иногда устраивали девичьи съезды: молодые и пожилые женщины надевали праздничные платья и катались по селам и деревням на санях отдельно от мужчин, распевая веселые песни.

Лакомки были последним днем так называемой Узкой Масленицы (предшествовали Лакомкам встреча Масленицы и Заигрыши). В этот день еще можно было заниматься хозяйственными работами, а на следующий день начиналась Широкая Масленица, и все работы прекращались.

Всемирный день неторопливости

26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл "статус" международного дня.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент. И это не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или другом рабочем месте более 12 часов в день, что, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Что сказывается и на нашем близком окружении – семье, друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициаторами выступила итальянская ассоциация "Искусство медленно жить", провозгласившая лозунгом Дня "не торопись и насладись моментом".

Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться, чтобы успеть ощутить все прелести бытия и сделать свою жизнь более комфортной. Среди них – это совет вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля.