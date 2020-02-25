Взятка главе ФГИУ: Одному из фигурантов усилили меру пресечения

Новости Украины:Апелляционная палата ВАКС усилила меру пресечения фигуранту дела о $5 млн взятки главе ФГИУ.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда усилила меру пресечения одному из подозреваемых в попытке дать председателю Фонда госимущества 5 млн долл. взятки.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 1 февраля, которым в отношении одного из подозреваемых в предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В частности, согласившись с доводами прокурора о неучтении следственным судьей значимости установленных рисков, которые свидетельствуют о невозможности их предупреждения путем применения менее строгой меры пресечения, чем содержание под стражей, коллегия суда отменила постановление следственного судьи и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, определив размер залога как альтернативной меры пресечения в сумме более 3 млн грн.

Как сообщалось, осенью 2019 года три человека предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод», 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанному предприятию.

Они были задержаны сразу после дачи первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ с ноября 2019 года.

Напомним, ВАКС продолжили процессуальные обязательства нардепу, подозреваемому в завладении госсредствами в сумме свыше 93 млн грн.