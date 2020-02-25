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В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы

В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По состоянию на 25 февраля 2020 в мире зарегистрировано 80 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2699 - летальные.

Согласно исследованиям, коронавирусы при температуре -20°C могут выживать до двух лет, в то же время они чувствительны к термической обработке, поэтому следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

Об этом сообщает 25 февраля Министерство здравоохранения Украины.

"В целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20 °C. Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет", - говорится в сообщении.

Например, при температуре охлаждения (4 °C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов. "Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что хотя коронавирусы, вероятно, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и соответствующие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания. В частности, коронавирусы являются термолабильными, что означает, что они чувствительны к температуре приготовления (70 °C). Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи", - отметили в Минздраве.

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Там также сообщили, что согласно данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание COVID-19, называется SARS-CoV-2.

"Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали", - информируют в Минздраве.

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Минздрав, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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