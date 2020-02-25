Глава правления НОТУ о регуляции медиа: Весь мир это делает

Новости Украины:Аласания говорит, что плохо относится к регуляции медиа со стороны государства, но подчеркивает, что делать это нужно.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявляет, относится плохо к государственному регулированию медиа, но последние года показали, что регулировать сферу нужно.

Об этом он сказал на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

"К регуляции государством каких-либо медиа я отношусь плохо, и так было всю жизнь, на протяжении всех лет работе в журналистике. Последние годы показали, что регулировать нужно. Весь мир это делает", - сказал Аласания.

Аласания отметил, что в последнее время недостаток неких правил начал ощущаться, а наилучшим инструментом была бы саморегуляция.