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Глава правления НОТУ о регуляции медиа: Весь мир это делает

Глава правления НОТУ о регуляции медиа: Весь мир это делает
16:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Аласания говорит, что плохо относится к регуляции медиа со стороны государства, но подчеркивает, что делать это нужно.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявляет, относится плохо к государственному регулированию медиа, но последние года показали, что регулировать сферу нужно.

Об этом он сказал на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

"К регуляции государством каких-либо медиа я отношусь плохо, и так было всю жизнь, на протяжении всех лет работе в журналистике. Последние годы показали, что регулировать нужно. Весь мир это делает", - сказал Аласания.

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Аласания отметил, что в последнее время недостаток неких правил начал ощущаться, а наилучшим инструментом была бы саморегуляция.

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СМИ, Медиа, Зураб Аласания, НОТУ.
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