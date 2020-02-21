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Замглавы МКМС о методике преподавания украинского языка: Сейчас она довольно скучна

Замглавы МКМС о методике преподавания украинского языка: Сейчас она довольно скучна
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Главный редактор НОТУ считает, что считает, что надо менять подход к преподаванию украинского языка.

Интеллектуалы должны разработать новую методику преподавания украинского языка, поскольку старая, основанная на грамматическом подходе, безнадежно устарела и к тому же формирует патерналистское общество.

На этом акцентировали участники круглого стола в Укринформе, посвященного Международному дню государственного языка, сообщает корреспондент агентства.

"Преподавание украинского языка нуждается в новой методике. Если украинский будут преподавать так, как до сих пор, - то есть подлежащее, сказуемое; сделайте анализ предложения и т.п., - это точно путь к тому, чтобы проиграть ситуацию. Или нужна какая-то чрезвычайная мотивация, чтобы этот психологический барьер преодолеть", - отметил модератор мероприятия - председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, главный редактор Общественного телевидения Юрий Макаров.

Его поддержал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, который добавил, что, кроме школьников и студентов, в такой методике нуждается и взрослое население, и иностранцы, которые хотят выучить украинский язык.

"Мы понимаем, что немало украинского населения разговаривает на суржике, но хотели бы улучшить язык, это взрослое население. Или это иностранцы. И это должна быть общая работа нашего министерства и Министерства образования. И методика преподавания должна быть совсем другая, поскольку она должна привлекать, стимулировать, а сейчас она довольно скучная", - сказал Максимчук.

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В то же время председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская выразила мнение, что разработка методики преподавания украинского языка - это не задача министерств, а задача интеллектуалов.

"И эти методики должны входить в широкий круг вопросов - зачем ребенку, для чего человеку нужен язык? Для того, чтобы коммуницировать, чтобы формулировать свои мысли. Для того наконец, чтобы создать вербальный портрет нашего будущего. То есть если мы как интеллектуалы не сформулируем, не увидим места языка, то ли родного, то ли государственного или любого другого, в широком контексте мировоззрения - состояться как человек, состояться как государство, - то мы всю жизнь будем "нянчить" подлежащее со сказуемым и никуда из этого не выйдем. И таким образом будем иметь в государстве поколение за поколением людей инструментального типа, склонных к патернализму", - отметила она.

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По ее словам, как только мы выйдем в плоскость "язык для мышления", "язык как инструмент формирования мира, формирования себя" и соответственно преподавания языка для того, чтобы ребенок имел инструмент видеть себя, представить себя миру, быть частью мира - мы тут же забудем о подлежащем и сказуемом.

"Они останутся как представление о системе, о структуре языка. Но грамматический подход к изучению государственного языка, любого языка безнадежно устарел. Он формирует патерналистическое общество", - подчеркнула Демская.

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Украинский язык, Юрий Макаров, НОТУ, Анатолий Максимчук, МКМС, Орыся Демская.
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