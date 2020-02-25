Нардеп "Слуги народа": Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину

Новости Украины:Депутат "Слуги народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам России должности в украинских медиа.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец против запрета гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

Об этом он сказал на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

"Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был - Ред.). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", - сказал Мотовиловец.

Данное мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

"Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", - добавил он.