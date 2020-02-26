Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1,6 млрд грн

Новости Украины:Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,601 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 70, 511, 679 и 2646 дней с доходностью 18,33%, 9,63%, 17,25%, 9,79% годовых соответственно.

На предыдущем аукционе 18 февраля Минфин привлек в госбюджет небольшой объем средств в 1,5 млрд грн, при этом ставки размещения несколько выросли после их непрерывного снижения в течение большей части прошлого и начала текущего года.

В 2019 году объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, до 115,8 млрд грн.