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26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день
26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день

26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день

26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Отмечают, что на Мартынов день становится заметно теплее, и в воздухе пахнет весной.

Примечают погодные явления и стараются понять, чего ждать в самое ближайшее время, стоит ли пополнять запасы. Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но также ход земледельческих работ, понять, какие необдуманные действий лучше не совершать.

В православной церкви 26 февраля – день святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Кроме того, в этот день свои именины отмечают Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.

Принято было 26 февраля ночью делать заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезней. Кстати, с этой же целью молились Святой светлане (Фотинье). Принято было именно 26 февраля поминать умерших. Отправлялись на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим.

Молодые супруги собирались 26 февраля на посиделки. Приходили парами и разговаривали о жизни, секретах ведения хозяйства и т.д. Было принято встречаться со своими старыми друзьями. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и решать денежные вопросы (в том числе, планировать покупки).

Народные приметы на 26 февраля

Если за окном много снега, и он не тает, то весна холодная будет. Если же снежок начал подтаивать, то весной будет тепло.

Пасмурный день – к поздней весне.

Знаменательные события в истории: 26 февраля 2020 года

Если солнечные лучи хорошо видны, то ближайшие дни будут ясными, но морозными.

Синицы громко поют к ранней весне.

Вокруг солнца туманный круг – к снегу, вокруг луны красноватые кольца – к морозу, тучи небо затянули – к потеплению.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.

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Традиции, Приметы, 26 февраля, Степанов день, Мартынов день.
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