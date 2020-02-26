У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Новости Украины:Это имя соответствует библейской Еве и древнеславянской Живе.У имени Зоя нет парного мужского имени.

Имя Зоя в переводе с древнегреческого языка означает "жизнь".

Женщина с таким именем имеет уравновешенную и устойчивую психику, сильную волю. Зоя не требует от жизни слишком многого, а принимает её такой, какая она есть. Она не мечтает изменить весь мир, а также не стремится накопить богатство, так как совершенно равнодушна к этому. Любой поворот в жизни Зоя воспринимает как должное, извлекая из каждой житейской ситуации хоть какой-нибудь урок. Она не любит переезжать с места на место, менять обстановку, потому что впечатления, полученные во время переезда, сильно утомляют ее психологически.

Зоя никогда не будет строить свою карьеру любыми способами. Ей чужда карьерная гонка. Спокойно относится к пусть даже небольшому назначению или повышению по служебной лестнице. Обычно она хорошо проявляет себя на руководящей должности в небольшом, преимущественно женском, коллективе. Имеет способность гасить любые сплетни и интриги, возникающие между коллегами по работе, не занимая в споре какую-то определенную сторону. Лучше всего способности Зои могут быть задействованы в гуманитарных науках. Ее потенциал может реализоваться в "живых" профессиях. Например, Зоя с удовольствием станет зоологом, ботаником, животноводом, даже в живописи она будет видеть что-то живое и с радостью может стать художником.

Личная жизнь у нее не всегда складывается удачно. Зоя прекрасно разбирается в психологии мужчин, и это играет не последнюю роль в ее взаимоотношениях с ними. Больше всего ее привлекают мужчины, которые имеют опыт в житейском плане. В мужчине Зоя стремится видеть особенного партнера - неповторимого и единственного. А вот к выбору будущего мужа она подходит очень серьезно и довольно долго не может определить подходящего для себя человека. В браке Зоя старается относиться к мужу уважительно, проявляя при этом к нему нежность и доброту. Она прекрасная хозяйка, а также любящая жена, мать и бабушка. У Зои не всегда складывается счастливый брак, но, несмотря на это, она всегда стремится быть преданной своей семье.

Она всегда интуитивно чувствует, где хороший человек, а где плохой; с кем можно общаться, а с кем нет. Зоя может быстро уловить даже малейшие перемены в состоянии человека, а также "прочитать" его мысли по мимике и голосу. В разговорах с окружающими людьми Зоя может иногда высказываться категорично, но, невзирая на это, в ней можно найти интересного и обаятельного собеседника.

Поздравления

Дорогая Зоя,

Будь такой чудесной,

С радостной душою,

Нежной, интересной.

Обходят пусть ненастья

И разные ошибки.

Чтоб было много счастья,

Радости в улыбке.

В сердце — много света,

А в глазах — огня,

Будь ласкою согрета,

И не грусти ни дня.

Сегодня день особенно чудесный,

У Зои праздник, это помнят все,

Пусть будет жизнь весёлой и чудесной,

Тебя ведёт по белой полосе!

Пусть каждый день, как сказочный подарок,

Из радостных событий состоит,

И яркой краской, чётко, без помарок

Твою судьбу Всевышний сотворит!

Зоя, ты человек прекрасный,

Твой ум проницательный, ясный,

Ты миролюбива и добра,

Талантами наделена.

Пусть высшие силы тебя хранят,

Любовь с удачей благоволят,

Гармонии в душе, покоя семьи,

Счастьем пусть выстланы будут пути!

Дорогая Зоенька, пусть будет

В жизни всё твоей на пять!

Иногда случается пусть чудо,

Не приходится грустить и унывать.

Лучезарным будет настроенье,

На душе цветет всегда покой.

Пусть блистает вдохновенье,

Радость будет пусть с тобой.

Сегодня для тебя цветы, подарки.

Дела все отложи ты на потом,

Ведь это твой день — пусть он будет ярким,

Пускай веселье забежит в твой дом.

Пусть этот поздравок тебе приносит

Улыбку, радость, свет и доброту

А мы у мага доброго исполнить просим

Твою, Зоя, заветную мечту.

Зоенька, позвольте Вам сказать,

Что вы неповторимы.

И восхищенье наше выражать

Словами нету силы.

Достоинств ваших всех не перечесть,

Здоровья Вам и счастья.

И вы всегда такая, как Вы есть,

Вперед к удаче, и долой ненастья!

Зоя — это имя жизни.

Красками вокруг ты брызни!

Расцветет весь мир кругом,

Разноцветно станет в нем!

Как назвать тебя? Зайчонок?

Ты всегда чуть-чуть ребенок!

Время очень быстротечно,

Ну а жизнь ведь бесконечна!

В поздравке хочу сказать

И душевно пожелать:

Много светлых, ясных дней

Будет пусть в судьбе твоей!

То ты холодом обдашь,

То окатишь зноем.

Ты умеешь удивить

Своим нравом, Зоя.

Я желаю быть всегда

Нужной и любимой,

Бесподобной, необычной,

Страстью одержимой.