Скачать
Среда, 26.02.2020
Зеленский: Крым не станет "разменной монетой" для мира на Донбассе
Зеленский: Крым не станет "разменной монетой" для мира на Донбассе
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
"Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
"Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля

Прощеное воскресенье 2020: дата, традиции и приметы

Смотрите фото (3)
Прощеное воскресенье 2020: дата, традиции и приметы
11:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости Украины:Этот день предназначен для того, чтобы все извинились друг перед другом за обиды, которые нанесли.

Перед началом Великого поста, 1 марта, украинцы отмечают Прощенное воскресенье. В этот день также завершается праздник Масленица. 

Прощеное воскресенье христиане отмечают каждый год. Этот день имеет большое значение для каждого верующего. Все, кто чувствуют, что имеют вину перед кем-то или их мучают сомнения – имеют прекрасную возможность оставить все старые конфликты и обиды в прошлом.

2 марта верующие начнут соблюдать Великий пост, а Прощеное воскресенье – первый шаг к духовному очищению. Этот день помогает освободить сердце от плохих эмоций и обид.

Прощать стоит даже тем, кто не будет у вас просить прощения. Прежде всего это нужно сделать ради собственного очищения. Будьте искренними и добрыми не только в Прощеное воскресенье, но и в течение Великого поста. Находите в своем сердце милосердие и прививайте все человеческие добродетели.

Прежде всего, в Прощеное воскресенье прощения надо попросить у своих родителей, даже, если вы ничего плохого не сделали. Возможно, иногда, использовали неудачное слово, которое могло их задеть или забыли позвонить, поздравить с праздником. Пусть родители знают, что вам важно их прощении.

Основная цель Прощеного воскресенья – привлечь людей к свету в сердце и искренним чувствам. Перед Богом мы все равны, нас отличает лишь наше стремление к добрым делам. Для того, чтобы Прощеное воскресенье имело максимальный эффект, не стоит начинать ссоры уже со следующего дня, ведь все ваши старания будут потеряны.

Масленица 2020: Как встречать третий день Масленицы

Рекомендуется все последующие дни до Пасхи помогать людям, ходить в церковь на богослужения, читать молитвы, не держать ни на кого злобу и избавиться от зависти и лжи.

Уже со 2 марта начнется Великий пост, который будет длиться 48 дней. В течение всего поста человек должен отказаться от пищи в память о сорокадневном посте Иисуса. Христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, 1 марта, Прощеное воскресенье, Прощеное воскресенье 2020, Когда Прощеное воскресенье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
02 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
03 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
На &quot;Чонгаре&quot; откроется большой хаб для обслуживания граждан
На "Чонгаре" откроется большой хаб для обслуживания граждан
ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса
ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса
Боб Чапек заменит Роберта Айгера на посту главы Disney
Боб Чапек заменит Роберта Айгера на посту главы Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь