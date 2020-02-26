Масленица 2020: Как встречать третий день Масленицы

Новости Украины:26 февраля — самый "вкусный" день масленичной недели, в который существует масса интересных традиций.

Масленица идет полным ходом. Начинается уже третий день, который в народе всегда носил название Лакомка.

На Масленицу действуют различные обряды от неудач. Они актуальны в любой из её дней — и в Лакомку 26 февраля тоже. Старайтесь следовать традициям этого дня и помнить о том, что вся эта неделя должна пройти под эгидой позитивных эмоций.

История третьего дня Масленицы

Это очень яркий и веселый день, несмотря на то, что он является заключительным днем так называемой Узкой Масленицы, во время которой люди всё ещё продолжали работать по хозяйству. Это было нечто вроде второй пятницы на неделе, ведь начиная с четверга все отдыхали.

На Лакомку завершались все дела по дому, а вечером люди встречались и устраивали пир, угощая друг друга различными вкусностями. Масленица набирала обороты. Веселье становилось всё большим. В среду вечером люди наконец-то могли забыть о делах и насладиться началом веселья.

Традиции Лакомки

По традиции 26 февраля необходимо приготовить что-нибудь очень вкусное: пироги, блины или что-то неординарное. Вкусными блюдами любой хозяйке надо угостить своих близких, а также приготовить что-нибудь для похода в гости или приема гостей. В этот день по традиции проводились "смотрины жениха". Он приходил домой к невесте, а теща встречала его блинами и вкусностями.

Помимо жениха приходили и другие гости. Со временем эта традиция просто стала сбором близких людей, но если хочется встретиться с будущим зятем, то можно устроить эту встречу именно сегодня, чтобы отдать дань памяти древним традициям.

В этот день в современной интерпретации праздника важно сходить по магазинам и закупить на все праздники необходимых продуктов. Также полезно в этот день покупать новую одежду, чтобы обновить энергетику и встретить широкую Масленицу в четверг в новом обличении.

В третий день Масленицы важно избавиться от негативной энергетики, от обид и плохих воспоминаний. Для этого люди стараются просить друг у друга прощения, делать добрые дела. Таким образом начинается подготовка к Великому посту, а в народных традициях так принято провожать зиму, оставляя в прошлом всё самое плохое.

Узнать об оставшихся четырех днях Масленицы эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам из статьи, посвященной Масленичной неделе. Пускай это время станет для вас самым позитивным и приятным, оставив хорошие воспоминания о конце зимы и начале весны.