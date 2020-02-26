Псевдо-лечение: Facebook запретил рекламу об исцелении от коронавируса

Новости Украины:Корпорация Facebook ввела запрет на рекламу о лечении и защите от коронавируса.

Компания Facebook вводит запрет на рекламу, которая предлагает лечение или защиту от коронавируса. Как отмечается, с санкциями столкнется реклама, "гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него".

Об этом сообщает издание Business Insider. Кроме того, запрещены тексты, заявляющие о нехватке на всех товаров для защиты от COVID-19, так как они вызывают у пользователей панику.

Ранее компания Facebook пообещала, что будет отслеживать фейковые посты о коронавирусе и теории заговора о распространяющемся заболевании.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни коронавирус активно распространяется в Южной Корее и Италии.