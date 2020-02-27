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Разгуляй: традиции четвертого дня Масленицы

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Разгуляй: традиции четвертого дня Масленицы
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:С эти днем связано множество интересных традиций, с которыми стоит ознакомиться поближе.

Четвертый день Масленицы называется Разгуляй или Широкий четверг. Это день начала так называемой Широкой Масленицы. 

Каждый из дней Масленицы отмечен особыми традициями. Это же касается и Разгуляя, который полон интересных обрядов, актуальных и в наше время. Одной из важнейших традиций являются гадания. Ознакомьтесь с лучшими гаданиями на Масленицу, чтобы узнать, что приготовило будущее в делах и в любви.

История четвертого дня Масленицы

День называется Разгуляй, потому что на Руси в этот день начинались "официальные" выходные. В четверг на Масленицу люди не работали, а только развлекались. Это был день начала Широкой Масленицы, которая праздновалась "широко", то есть бурно, с размахом.

Это был самый яркий день недели, который запоминался людям на долгое время. Организовывались ярмарки, конкурсы, застолья. Дети получали подарки, а взрослые развлекались так много, как только могли.

Современные традции Разгуляя

Широкий четверг — это время, в которое необходимо получать истинное удовольствие от жизни. Именно поэтому каждый человек и каждая семья отмечает его так, как того хочется им. Некоторые семьи собираются дома и играют в настольные игры. Общаются, накрывают на стол. Другие отправляются кататься на санках, отдавая дань древним традициям. У большинства людей четверг 27 февраля будет являться рабочим днем, поэтому все гуляния они отложат до выходных.

В современном мире Разгуляй является временем разрешения конфликтов. Эта древняя традиция перешла и в наше время. Люди стараются загладить свою вину друг перед другом, делая что-то приятное. Вечер обязательно проводится так, как того желает сердце. Именно в этот день принято начинать просить друг у друга прощения.

Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

В некоторых регионах до сих пор жива традиция прыгать через костер. В древности люди в этот день переодевались в яркие и смешные костюмы, поэтому в Широкий четверг можно устроить вечеринку-маскарад. Если будет время и достаточное количество снега, можно покататься на санках, ватрушках.

Словом, 27 февраля нужно развлекаться как можно больше. Желательно не забивать голову мыслями о работе, не говорить о делах и не таить друг на друга обид. Пришло время избавиться от всего, что мешает вам быть счастливыми.

Конечно же, куда без традиционного блюда Масленицы — блинов. Ознакомьтесь с лучшими рецептами этого лакомства. Пришла пора разнообразить праздничный стол.

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