Страшная статистика: сколько украинцев умерли от СПИДа

Новости Украины:В январе в Украине от СПИДа умерло более 170 человек.

За январь в Украине умерло от СПИДа более 170 человек. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"В январе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1268 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 322 пациентов диагностирован СПИД, а 176 человек умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в мире число новых случаев инфицирования ВИЧ и число смертей от СПИДа за последние годы сократилось, а количество людей, получающих лечение, увеличилось.

"Всего с начала эпидемии в мире 74,9 млн заразились ВИЧ и 32 млн умерли от болезней, вызванных СПИДом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, самым распространенным путем инфицирования ВИЧ в Украине, по состоянию на 1 ноября, в этом году остается половой путь передачи инфекции.

Напомним, исследователи из Института рака имени Фрэнсиса Крика в Лондоне и Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне описали механизм, благодаря которому вирус иммунодефицита человека способен развивать устойчивость к широко используемым препаратам.