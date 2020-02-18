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Против ВИЧ и коронавируса: В Японии применят новое средство от инфекции

Против ВИЧ и коронавируса: В Японии применят новое средство от инфекции
17:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Японии собираются применить ВИЧ-препараты для борьбы с коронавирусом.

Япония планирует испытали препараты для борьбы с ВИЧ на пациентах, зараженных новым коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

"Япония планирует испытывать препараты для борьбы с ВИЧ для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, поскольку рост количества случаев составляет все большую угрозу для экономики и общественного здоровья", - сообщили в СМИ.

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Указано, что правительство Японии проводит подготовку, чтобы клинические испытания препаратов начались как можно раньше, однако неизвестно, сколько времени потребуется на лечение новым препаратом.

Также отмечается, что количество граждан Японии, заболевших на коронавирус, достигло 520, включая 454 случаев заражения на Diamond Princess. В частности, сегодня подтвердили еще три случая заражения.

Сообщается, что из-за рисков экономического спада, в Токио ограничивают публичные собрания, а некоторые компании предлагают рабочим работать дома.

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"Испытания ВИЧ-препаратов происходят, поскольку эти лекарства используются в качестве потенциальных лекарств от коронавируса во всем мире. Терапия не продемонстрировала 100%-ную эффективность, и эпидемия унесла жизни около 1900 человек в материковом Китае", - указано в сообщении.

Также сообщается, что китайцы начали изучать альтернативные методы лечения, и также используют лекарства от ВИЧ. Таиландские медики также сообщили, что имели определенный успех в лечении тяжелых случаев вируса с помощью комбинации лекарств от гриппа и ВИЧ.

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Япония, ВИЧ, Пострадавшие, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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