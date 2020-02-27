ВОЗ: Домашние животные могут быть носителями коронавируса

Новости Украины:Промежуточными носителями коронавируса COVID-2019 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные.

По данным ВОЗ, новый коронавирус Covid -19 может передаваться людям от животных. Об этом информирует Министерство здравоохранения со ссылкой на данные ВОЗ.

"Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 (коронавируса Covid -19 - ред.) являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии: исследования показали их выживание до двух лет при -20° C.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях несколько дней. Например, при температуре охлаждения (4°C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что хотя коронавирусы, предположительно, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов может предотвратить их передачу через продукты питания. В частности, коронавирусы чувствительны к температуре приготовления (70° C). Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения пищи.

По состоянию на 27 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 801 - летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.

На территории Европы зарегистрированы 478 случаев заболевания Covid -19 в 17 странах (Италия - 400, Германия - 21, Франция - 17, Испания - 12, Великобритания - 9, Хорватия - 3, Австрия - 2, Россия - 2, Финляндия - 2 Швеция - 2, Израиль - 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония и Бельгия - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.