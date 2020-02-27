"Удовольствие не для всех": В Украине тест-систем для проверки на коронавирус не так много

Новости Украины:В Украине количество тест-систем на выявление коронавируса хватит только для 3 000 человек.

В Украине есть тест-системы для проверки на коронавирус, которые позволят охватить около 3 тыс. человек.

Об этом сказал главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

"У нас есть тест-системы, закупленные непосредственно Центром общественного здоровья, у нас есть тест-системы, которые переданы Всемирной организацией здравоохранения, и которые позволяют нам охватить около 3 тыс. человек сейчас, на данном этапе, для проведения этих исследований. Параллельно в нашем реестре изделий медицинского назначения есть зарегистрированные пока две отечественные тест-системы, поэтому они также могут быть допущены для проведения исследования и будут проводиться на них исследования в случае, когда мы будем говорить о массовом распространении. Но мы надеемся, что оно все-таки не состоится", - сказал Ляшко.

Он добавил, что получить новые тест-системы извне сложно, поскольку они по квотам предоставляются странам, в которых наблюдается распространение нового коронавируса.

Как сообщалось, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 82 тысячи.