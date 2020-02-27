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Треть украинцев поддерживают образование на русском для русскоязычных

Треть украинцев поддерживают образование на русском для русскоязычных
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине треть граждан поддерживают образование на русском языке для русскоязычных.

Более 30% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычных граждан Украины правом получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины.

Еще 40% - за образование на русском в тех областях, где большинство населения этого желает, а 24% считают, что государство не должно обеспечивать такого права, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) "Оценка деятельности органов власти и реакция на актуальные события: февраль 2020 года".

"33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычных граждан Украины правом получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины, еще 40% - что в тех областях, где большинство населения этого хочет, но не по всей территории Украины, 24% респондентов считают что государство не должно обеспечивать такого права", - говорится в сообщении. 

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При этом 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого хочет, но не по всей территории Украины, 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 21 по 25 февраля 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

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Украина, Образование, Школы, Язык, КМИС.
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