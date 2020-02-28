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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления в стихах

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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления в стихах
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Софья (стар.София) в переводе с древнегреческого языка означает "мудрость", "премудрость", "мудрая".

Существует вариант перевода "разумность", "наука".

На Киевской Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах. Так звали единственную дочь 2-го московского князя Юрия Даниловича (родилась между 1297–1316 годами), жену Великого князя Московского и Владимирского Василия I, жену Ивана III – Софью Палеолог. В дальнейшем это имя носили царевна Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века, при крещении получившие иные имена, – Екатерина II и жена её сына Мария Фёдоровна (носили имена, соответственно, София Августа Фредерика и София Мария Доротея Августа Луиза).

Имя Софья использовалось преимущественно в дворянской среде. В XVIII–XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имён фрейлин российского аристократического двора после имён Екатерина, Анна, Мария и Елизавета. К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу 21 века. В 2008 году по данным ЗАГСов Москвы имя Софья стало 9-м в списке самых распространённых имён для новорождённых девочек, а в 2011 году стало самым популярным в Москве. В Хабаровском крае в 2009 году имя оказалось на 5-м месте по популярности.

В жизни Софья стремится всё успеть и познать. Ей всегда хочется быть в центре внимания. В кругу друзей она откровенна, любит разговаривать по душам, умеет выслушать собеседника и при необходимости дать совет. В то же время девушка бывает безынициативной и даже слабовольной. В жизни у Софьи не раз может возникнуть необходимость подстраиваться под окружающих, а, следовательно, и меняться.

Софья всегда знает к чему стремиться, пытается воплотить задуманное в реальность. Ей будет сопутствовать везение и обязательно всё получится. Софье нужно научиться доверять другим людям. Она умеет искренне сочувствовать.

В личной жизни девушка темпераментна. От своего мужчины Софья всегда ждёт полной отдачи. От партнёра хочет слышать как можно чаще признания в любви. Для счастья Софье необходимо давать возможность проявлять себя с женской стороны во всех смыслах этого слова. В личной жизни ей необходимо чувствовать любовь. Выйдя замуж, она проводит много времени в заботах по дому. В этом, несомненно, девушке помогает её врождённое трудолюбие. Нередко в Софье просыпается решительность, которая очень помогает ей по жизни. В семье она не любит быть лидером, хотя имеет для этого все необходимые качества. Мужчина чувствует в своей избраннице что-то особенное. Муж и дети для неё всегда на первом месте.

Софья любит приглашать гостей. Она прекрасно готовит и радует всех своими кулинарными шедеврами.

Обладательница имени достаточно общительна. Это её качество поможет ей реализоваться в работе. Софье прекрасно подойдёт профессия, которая будет связана с регулярными командировками. Она может стать прекрасным журналистом. Коллеги ценят в ней добросовестность. Софья достаточно быстро продвигается по карьерной лестнице. Она никогда не рассчитывает на чью-либо помощь и старается достичь всего самостоятельно.

Поздравления

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

 

Имя "мудрость" означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

Самые красивые поздравления с днем рождения

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

 

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

 

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

 

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

С праздником тебя, София!

Пусть во всём тебе везёт,

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в дом пускай придёт.

 

Я тебе всех благ желаю.

Будь весёлой, озорной,

Будь красивой и успешной,

Будь навечно молодой.

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

 

Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чём.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днём.

Для Софии поздравления

Пусть звучат со всех сторон,

Жизнь твою судьба наполнит

Пусть любовью и добром.

 

Даст душе твоей терпенья,

Мудростью пусть наградит,

В доме каждый уголочек

Пусть любовью осветит.

 

Добротою пусть судьба

Твое сердце наполняет,

И руки твоей, София,

Счастье пусть не отпускает.

Соньке в праздник поздравленье:

Больше солнца и везенья!

Чтоб мечты стали сбываться,

Заставляли улыбаться,

Чтобы привкус недостатка

Не испортил вам порядка,

Жизнь блестяще улыбнулась,

И в любовь ты окунулась!

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая как солнышко,

Еще хочу добавить:

 

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

 

Фортун пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!

Леди с тонкою натурой,

Замечательной фигурой,

Наша Соня, это ты!

Пусть сбываются мечты

 

У тебя по жизни этой!

Будешь ты всегда согретой

И вниманием друзей,

И успехом светлых дней!

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