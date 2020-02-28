У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления в стихах

Существует вариант перевода "разумность", "наука".
На Киевской Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах. Так звали единственную дочь 2-го московского князя Юрия Даниловича (родилась между 1297–1316 годами), жену Великого князя Московского и Владимирского Василия I, жену Ивана III – Софью Палеолог. В дальнейшем это имя носили царевна Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века, при крещении получившие иные имена, – Екатерина II и жена её сына Мария Фёдоровна (носили имена, соответственно, София Августа Фредерика и София Мария Доротея Августа Луиза).
Имя Софья использовалось преимущественно в дворянской среде. В XVIII–XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имён фрейлин российского аристократического двора после имён Екатерина, Анна, Мария и Елизавета. К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу 21 века. В 2008 году по данным ЗАГСов Москвы имя Софья стало 9-м в списке самых распространённых имён для новорождённых девочек, а в 2011 году стало самым популярным в Москве. В Хабаровском крае в 2009 году имя оказалось на 5-м месте по популярности.
В жизни Софья стремится всё успеть и познать. Ей всегда хочется быть в центре внимания. В кругу друзей она откровенна, любит разговаривать по душам, умеет выслушать собеседника и при необходимости дать совет. В то же время девушка бывает безынициативной и даже слабовольной. В жизни у Софьи не раз может возникнуть необходимость подстраиваться под окружающих, а, следовательно, и меняться.
Софья всегда знает к чему стремиться, пытается воплотить задуманное в реальность. Ей будет сопутствовать везение и обязательно всё получится. Софье нужно научиться доверять другим людям. Она умеет искренне сочувствовать.
В личной жизни девушка темпераментна. От своего мужчины Софья всегда ждёт полной отдачи. От партнёра хочет слышать как можно чаще признания в любви. Для счастья Софье необходимо давать возможность проявлять себя с женской стороны во всех смыслах этого слова. В личной жизни ей необходимо чувствовать любовь. Выйдя замуж, она проводит много времени в заботах по дому. В этом, несомненно, девушке помогает её врождённое трудолюбие. Нередко в Софье просыпается решительность, которая очень помогает ей по жизни. В семье она не любит быть лидером, хотя имеет для этого все необходимые качества. Мужчина чувствует в своей избраннице что-то особенное. Муж и дети для неё всегда на первом месте.
Софья любит приглашать гостей. Она прекрасно готовит и радует всех своими кулинарными шедеврами.
Обладательница имени достаточно общительна. Это её качество поможет ей реализоваться в работе. Софье прекрасно подойдёт профессия, которая будет связана с регулярными командировками. Она может стать прекрасным журналистом. Коллеги ценят в ней добросовестность. Софья достаточно быстро продвигается по карьерной лестнице. Она никогда не рассчитывает на чью-либо помощь и старается достичь всего самостоятельно.
Поздравления
Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя "мудрость" означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну а главное, добра!
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты — София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!
С праздником тебя, София!
Пусть во всём тебе везёт,
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в дом пускай придёт.
Я тебе всех благ желаю.
Будь весёлой, озорной,
Будь красивой и успешной,
Будь навечно молодой.
Поздравляю сердечно, София,
Пусть тебя берегут небеса.
Пусть тебя ждут удачи большие,
И стучатся в окно чудеса.
Будь здорова, люби, улыбайся,
Дефицита не чувствуй ни в чём.
С настроеньем всегда просыпайся,
Будь прекрасней, светлей с каждым днём.
Для Софии поздравления
Пусть звучат со всех сторон,
Жизнь твою судьба наполнит
Пусть любовью и добром.
Даст душе твоей терпенья,
Мудростью пусть наградит,
В доме каждый уголочек
Пусть любовью осветит.
Добротою пусть судьба
Твое сердце наполняет,
И руки твоей, София,
Счастье пусть не отпускает.
Соньке в праздник поздравленье:
Больше солнца и везенья!
Чтоб мечты стали сбываться,
Заставляли улыбаться,
Чтобы привкус недостатка
Не испортил вам порядка,
Жизнь блестяще улыбнулась,
И в любовь ты окунулась!
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая как солнышко,
Еще хочу добавить:
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
Ты будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой,
Фортун пусть сопровождает,
А горе и беда отстанет,
Хорошее преобладает,
И жизнь пусть не обманет!
Леди с тонкою натурой,
Замечательной фигурой,
Наша Соня, это ты!
Пусть сбываются мечты
У тебя по жизни этой!
Будешь ты всегда согретой
И вниманием друзей,
И успехом светлых дней!