Работа "UA"Суспильного" заблокирована: в НОТУ заявили об аресте счетов

Новости Украины:Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что ее счета арестованы, что привело к блокированию работы "Суспільного".

Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 и 20 февраля был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах " UA "Суспильне", что уже привело к блокированию подготовки ряда проектов и вскоре приведет к полной остановке деятельности ТРК, сообщает пресс-служба Общественного вещателя.

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспильного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший". В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя ("UA: Перший", "UA Культура"), всех региональных каналов "Суспильного", диджитал-платформ и трех каналов радио ("UA: Украинское радио", "UA Радио Проминь" и "UA: Радио Культура"), - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу утром на сайте Общественного вещателя.

Согласно информации, 18 февраля текущего года Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспильного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующий судебный процесс", - отметили в "Суспильном".

При этом общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Уже неделю общественный вещатель обращается за помощью к Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки", - рассказали в "Суспильном".

"Мы осознаем, что даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов общественного вещателя компании "Евроньюс". Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн. Таким образом, реализация годового плана деятельности телерадиокомпании будет невозможной. Общественное снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение", - добавляют в ТРК.

В сложившейся ситуации, вещатель дальше обращается в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

"Команда Общественного обращает внимание общественности на то, что создание независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов - невозможно, а отсутствие помощи со стороны государственных органов в решении этой проблемы приведет к полной остановке общественного вещания в Украине", - говорится в сообщении.