Сезон гриппа: в Минздраве дали рекомендации украинцам

Новости Украины:Минздрав призыват украинцев не пренебрегать профилактикой гриппа.

Грипп и впредь будет уносить жизни украинцев, если они будут легкомысленно относиться к профилактике этого заболевания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, комментируя статистику смертности от гриппа в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

“Когда мы говорим о летальных случаях, которые есть в стране, существуют определенные группы риска, группы медицинского риска, у которых значительные осложнения. И позднее обращение за медицинской помощью приводит к тому, что врачи не могут спасти жизни людей. Поэтому случаи смертей от гриппа, к сожалению, есть, и они будут регистрироваться, если мы не будем придерживаться профилактики... К сожалению, в нашей стране от гриппа вакцинируются 1,5-2% населения. Это самый низкий процент в европейском регионе”, - указал Ляшко.

Он добавил, что в мире ежегодно от гриппа и гриппоподобных заболеваний умирает около 250-300 тысяч человек.

Как сообщалось, по данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине от осложнений гриппа скончались 48 человек.