Скачать
Пятница, 28.02.2020
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля

Сезон гриппа: в Минздраве дали рекомендации украинцам

Сезон гриппа: в Минздраве дали рекомендации украинцам
10:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Минздрав призыват украинцев не пренебрегать профилактикой гриппа.

Грипп и впредь будет уносить жизни украинцев, если они будут легкомысленно относиться к профилактике этого заболевания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, комментируя статистику смертности от гриппа в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

“Когда мы говорим о летальных случаях, которые есть в стране, существуют определенные группы риска, группы медицинского риска, у которых значительные осложнения. И позднее обращение за медицинской помощью приводит к тому, что врачи не могут спасти жизни людей. Поэтому случаи смертей от гриппа, к сожалению, есть, и они будут регистрироваться, если мы не будем придерживаться профилактики... К сожалению, в нашей стране от гриппа вакцинируются 1,5-2% населения. Это самый низкий процент в европейском регионе”, - указал Ляшко.

Он добавил, что в мире ежегодно от гриппа и гриппоподобных заболеваний умирает около 250-300 тысяч человек.

Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус

Как сообщалось, по данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине от осложнений гриппа скончались 48 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Грипп, Вирус, ОРВИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
04 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе
Эскалация в Сирии: НАТО собирается на срочное заседание
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь