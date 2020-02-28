Государство в смартфоне: в Украине запустился сервис "Дія.Бізнес"

Новости Украины:В онлайн-приложении госуслуг Дія появился сервис для малого и среднего бизнеса - платформа "Дія.Бізнес".

Приложение государственных онлайн-услуг "Дія" презентовала сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес. Об этом сообщает пресс-служба разработчика.

Сообщается, что на портале уже доступно:

- каталог бизнес-идей с шаблонами

- перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса

- онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице

- справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины

- кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов

"Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи.

Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж", - говорится в сообщении.

Кроме онлайн-составляющей, в планах "Дії" открыть центры поддержки и консалт-хабы для предпринимателей в разных городах Украины.

Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель-май 2020 году в Харькове. Сообщается, что онлайн-платформу создано при поддержке компании Mastercard.