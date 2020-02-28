Государство в смартфоне: в Украине запустился сервис "Дія.Бізнес"

Приложение государственных онлайн-услуг "Дія" презентовала сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес. Об этом сообщает пресс-служба разработчика.
Сообщается, что на портале уже доступно:
- каталог бизнес-идей с шаблонами
- перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса
- онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице
- справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины
- кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов
"Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи.
Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж", - говорится в сообщении.
Кроме онлайн-составляющей, в планах "Дії" открыть центры поддержки и консалт-хабы для предпринимателей в разных городах Украины.
Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель-май 2020 году в Харькове. Сообщается, что онлайн-платформу создано при поддержке компании Mastercard.