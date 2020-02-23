Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться

В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
10:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес".

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес". Об этом сообщает Telegram-канал приложения "Дія".

В ведомстве отметили, что на новой онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию: идеи, перечень сервисов и програм поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации.

"Неделя до запуска платформы Дія.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство, поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бизнес ", - говорится в сообщении.

В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне

Напомним, на 19 февраля почти 1,5 миллиона украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія".

6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бизнес, ОСАГО, ДИЯ, Минцифры, Дія.Бізнес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
02 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
03 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
04 События в Новых Санжарах: Полтавчанин извинился перед правоохранителями за оскорбления
05 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранен один украинский военный
На Донбассе ранен один украинский военный
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году
Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь