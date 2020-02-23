В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться

Новости Украины:Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес".

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес". Об этом сообщает Telegram-канал приложения "Дія".

В ведомстве отметили, что на новой онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию: идеи, перечень сервисов и програм поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации.

"Неделя до запуска платформы Дія.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство, поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бизнес ", - говорится в сообщении.

Напомним, на 19 февраля почти 1,5 миллиона украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія".

6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.