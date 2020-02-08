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Минцифры: Приложение "Дія" уже загрузили 800 тысяч украинцев

Минцифры: Приложение "Дія" уже загрузили 800 тысяч украинцев
15:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минцифре говорят, что по количеству загрузок приложение обогнало "TikTok".

Почти 800 тысяч украинцев загрузило приложение государственных услуг "Дія" за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тысяч, разработчики готовятся к первому миллиону.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Также в хит-параде бесплатных приложений для Apple устройств "Дія" обогнала социальную сеть "TikTok".

"Дія" - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.

"Проблемы с отображением": Украинцев предупредили о перегрузе трафика в приложении "Дія"

Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиска App Store, в американском - в первой", - пишет министр.

Также Федоров привел статистику загрузок:

- 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки)

- 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили "Дію" без прохождения авторизации)

 Среди уникальных:

 - 486 305 пользователей Android

- 310 914 пользователей iOS

+

- 359 567 подтянутых удостоверений с фото

- 295 788 подтянутых техпаспортов

 "Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы", - резюмирует министр.

Напомним, в Минцифры заявили, что данная трансформация должна значительно упростить жизнь 14-летним гражданам и их родителям.

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ДИЯ, Михаил Федоров, Минцифры, TikTok.
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