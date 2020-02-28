СМИ: Украинка "подхватила" в Италии коронавирус

Новости Украины:В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Жительницу Ивано-Франковска госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает местное издание "Репортер".

Как рассказал главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк, женщину поступила из больницы пгт Делятин в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Она обратилась за помощью в четверг, 27 февраля.

"Пока мы ставим ей грипп и двустороннюю пневмонию, поскольку в Италии она была в контакте с дочерью и двумя внуками, которым итальянские медики диагностировали грипп", - сообщил главврач.

Он уточнил, что всех пациентов, которые приехали из Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии и Италии дополнительно проверяют на коронавирус.

"Поэтому мы срочно отправили анализ в Киев, поскольку у нас нет возможности подтвердить коронавирус лабораторно", - уточнил Остяк.

На данный момент пациентка изолирована в специальном боксе, контактирующие с ней медики используют защитные костюмы. Результаты лабораторных анализов должны поступить из Киева к вечеру пятницы, 28 февраля.

Как сообщалось, на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19.