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Карантин на Житомирщине: как чувствуют себя китайские рабочие

Карантин на Житомирщине: как чувствуют себя китайские рабочие
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:У китайских строителей на Житомирщине закончился карантин - все здоровы.

У работников, вернувшихся из Китая на строительство объездной дороги вокруг Житомира, завершился карантин и все они здоровы.

Об этом после закрытого совещания с участием заместителя секретаря СНБО председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал телеканалу C-TV.

"У нас есть 12 граждан КНР, у которых истекает срок карантина (у одного 27 февраля, а у 11 - 28 февраля). Хочу сообщить, что никаких симптомов болезней мы не обнаружили. К нам прилетели здоровые китайцы, которые, надеюсь, сделают нам здоровую дорогу вокруг Житомира", - сказал Бунечко.

По его словам, область готова к противодействию коронавирусу, и теперь на Житомирщине делается все возможное, чтобы предотвратить его распространение.

Как сообщалось ранее, работники китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, находились на двухнедельном карантине в боксах на предприятии. Туда поместили тех, кто вернулся в Украину из Китая после празднования Нового года.

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Реконструкцию международного пути М-06 Киев - Чоп в Житомирской области проводит с 2018 года подрядная организация Sinohydro Corporation Limited (КНР).

По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу на объекте работали около 40 человек с КНР.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

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Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире, по состоянию на 10:30 утра достигла 83707. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 57 странах мира, сообщает американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Согласно статистике, размещенной на сайте этого центра, по состоянию на 10:30 пятницы количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, составляет 2858 человек. Также сообщается, что выздоровели, по последним данным, 36563 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.

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Китай, Житомирская область, СНБО, Виталий Бунечко.
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