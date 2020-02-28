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В Раде рассказали, кто первым получит тест-системы для диагностики COVID-19

В Раде рассказали, кто первым получит тест-системы для диагностики COVID-19
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Радуцкий поделился, что тест-системы которые диагностируют коронавирус будут поставляться, прежде всего, в регионы с подозрением лиц на инфицирование.

Тест-системы для диагностики нового коронавируса распределяются по всем регионам, в первую очередь они будут поставлены в регионы, где, возможно, будет зафиксировано подозрение на инфицирование COVID-19, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Тест-системы распределяются по всем регионам. В первую очередь это референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ). Они будут поставляться туда, где есть подозрение - там и будет проводиться тест. Они не должны находиться на складе, они должны быть в лабораториях, которые уполномочены Минздравом на выполнение таких исследований", - сказал он.

Радуцкий также сообщил, что инфекционные больницы, куда в случае необходимости будут госпитализировать вероятных заболевших, определены в каждой области.

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"Есть план, разработанный штабом правительства, контролируемый СНБО. В нем все четко сказано, где и как (будет проходить госпитализация – ред.). Есть план первой, второй и третьей волны. Я не хотел бы сейчас говорить, в какой области, какие пункты, но они есть по все областях Украины",- сказал он.

Кроме того, нардеп сообщил, что Фонд Рината Ахметова закупил оборудование для искусственной вентиляции легких, средства для тестирования на коронавирус и средства индивидуальной защиты, которые передаст в ЦОЗ.

"Список согласовывался с ЦОЗ (…) Это и дорогостоящее оборудование для искусственной вентиляции легких, и средства индивидуальной защиты, и средства для тестирования на коронавирус - все будет передано ЦОЗ. Оборудование для искусственной вентиляции легких, которое передает Фонд, мобильное", - сказал он.

Пресс-служба Фонда Рината Ахметова сообщила, что переданная помощь является первым траншем, переданным Министерству здравоохранения. Второй планируется передать на следующей неделе.

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"В частности, мы сейчас закупаем изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных", - сообщила член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Также Фонд планирует закупку костюмов для врачей с защитой от биологических угроз, противоэпидемиологических комплектов одежды, хирургических масок, пирометров и наборов реагентов для выявления коронавируса COVID-19.

Кроме того, Фонд продолжит оказывать помощь тем, кто проходит обсервацию в санатории "Новые Санжары", а врачи и сотрудники учреждения получат новые средства спецзащиты и инфракрасные термометры.

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Верховная Рада, Вирус, Михаил Радуцкий, Коронавирус, Covid-19.
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