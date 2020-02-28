В Раде рассказали, кто первым получит тест-системы для диагностики COVID-19

Новости Украины:Радуцкий поделился, что тест-системы которые диагностируют коронавирус будут поставляться, прежде всего, в регионы с подозрением лиц на инфицирование.

Тест-системы для диагностики нового коронавируса распределяются по всем регионам, в первую очередь они будут поставлены в регионы, где, возможно, будет зафиксировано подозрение на инфицирование COVID-19, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Тест-системы распределяются по всем регионам. В первую очередь это референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ). Они будут поставляться туда, где есть подозрение - там и будет проводиться тест. Они не должны находиться на складе, они должны быть в лабораториях, которые уполномочены Минздравом на выполнение таких исследований", - сказал он.

Радуцкий также сообщил, что инфекционные больницы, куда в случае необходимости будут госпитализировать вероятных заболевших, определены в каждой области.

"Есть план, разработанный штабом правительства, контролируемый СНБО. В нем все четко сказано, где и как (будет проходить госпитализация – ред.). Есть план первой, второй и третьей волны. Я не хотел бы сейчас говорить, в какой области, какие пункты, но они есть по все областях Украины",- сказал он.

Кроме того, нардеп сообщил, что Фонд Рината Ахметова закупил оборудование для искусственной вентиляции легких, средства для тестирования на коронавирус и средства индивидуальной защиты, которые передаст в ЦОЗ.

"Список согласовывался с ЦОЗ (…) Это и дорогостоящее оборудование для искусственной вентиляции легких, и средства индивидуальной защиты, и средства для тестирования на коронавирус - все будет передано ЦОЗ. Оборудование для искусственной вентиляции легких, которое передает Фонд, мобильное", - сказал он.

Пресс-служба Фонда Рината Ахметова сообщила, что переданная помощь является первым траншем, переданным Министерству здравоохранения. Второй планируется передать на следующей неделе.

"В частности, мы сейчас закупаем изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных", - сообщила член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Также Фонд планирует закупку костюмов для врачей с защитой от биологических угроз, противоэпидемиологических комплектов одежды, хирургических масок, пирометров и наборов реагентов для выявления коронавируса COVID-19.

Кроме того, Фонд продолжит оказывать помощь тем, кто проходит обсервацию в санатории "Новые Санжары", а врачи и сотрудники учреждения получат новые средства спецзащиты и инфракрасные термометры.