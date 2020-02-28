Зеленский обратил внимание на проблемы вокруг телевизионного вещания (Фото)

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Пятница, 28.02.2020
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18:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства с медиагруппами договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство ведущих украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированный спутниковых версий главных украинских телеканалов.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Как отмечают в Офисе, из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - подчеркнул Зеленский, отметив, что альтернативой украинским телеканалом там стало российское телевидение.

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В итоге глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Кроме того, как отмечают в Офисе президента, участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права.

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Телевидение, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ.
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