Эпидемия коронавируса: ВОЗ повысила риски распространения

Новости Украины:ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса - ред.) COVID-19 в мире до уровня "очень высокий", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в пятницу.

Он добавил, что растущее число случаев заражения и распространения вируса в разных странах вызывает серьезную обеспокоенность.

Согласно последним данным, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся новым коронавирусом достигло 4 184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2 788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.