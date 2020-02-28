Работа кипит: В мире ученые разрабатывают более 20 вакцин от коронавируса

Мировые специалисты в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса. Первые результаты ожидаются через несколько недель, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", — сказал он, добавив, что первые результаты ожидаются "через несколько недель".
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с ростом числа заболевших, а также увеличением числа стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Он сообщил, что ВОЗ повысила оценку риска распространения и воздействия болезни, вызванной коронавирусом, до "очень высокого" на глобальном уровне. Ранее этот уровень расценивался в ВОЗ как "высокий".
Вместе с тем, по его словам, "пока нет свидетельств, что вирус легко распространяется", поэтому его еще можно остановить.
LIVE daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros #coronavirus https://t.co/Uuup642t9d
— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
Призвав страны к "агрессивным" мерам в борьбе с распространением вируса, он в то же время подчеркнул, что "в настоящее время главный враг — это не коронавирус как таковой, а страх, слухи и стигматизация".
Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.