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Работа кипит: В мире ученые разрабатывают более 20 вакцин от коронавируса

Работа кипит: В мире ученые разрабатывают более 20 вакцин от коронавируса
19:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Мировые специалисты сейчас усиленно трудятся над разработкой более 20 вакцин от коронавируса.

Мировые специалисты в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса. Первые результаты ожидаются через несколько недель, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", — сказал он, добавив, что первые результаты ожидаются "через несколько недель".

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с ростом числа заболевших, а также увеличением числа стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Он сообщил, что ВОЗ повысила оценку риска распространения и воздействия болезни, вызванной коронавирусом, до "очень высокого" на глобальном уровне. Ранее этот уровень расценивался в ВОЗ как "высокий".

Эпидемия коронавируса: ВОЗ повысила риски распространения

Вместе с тем, по его словам, "пока нет свидетельств, что вирус легко распространяется", поэтому его еще можно остановить.

Призвав страны к "агрессивным" мерам в борьбе с распространением вируса, он в то же время подчеркнул, что "в настоящее время главный враг — это не коронавирус как таковой, а страх, слухи и стигматизация".

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Вакцина, Ученые, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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